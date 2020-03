MOSTAGANEM : Arrestation d’un trafiquant de drogues

Les forces de police relevant de la brigade de recherches et d’intervention judiciaire ont arrêté un jeune homme de 24 ans ,dans la ville de Mostaganem impliqué dans la création d'une association malfaiteurs, et de trafic de drogues et de psychotropes, destinés à d'autres, à des fins que celles de consommation personnelle. Les partenaires au trafic avec ce mis en cause restent cependant en état de fuite a précisé le communiqué sécuritaire rapportant cette information. Cette opération est intervenue sur la base d'informations reçues par les autorités indiquant qu'un membre d'un gang faisait du trafic de diverses drogues et vendait également, des boissons alcoolisées, au niveau du quartier. En tentant de se rapprocher du principal suspect indiqué, dans l'intention de l'arrêter, celui-ci s'est échappé, tandis que sont acolyte a été arrêté. Il a été découvert en sa possession une quantité de stupéfiants pesant 13,60 grammes et la perquisition du domicile du suspect, qui a abouti à la découverte d'un étui brun contenant 23 gélules de « prégabaline mylan,300mg" mg » en gélules et 19 comprimés de psychotropes de marque « Ecstasy »,type "domino" ,de couleur bleue ,ainsi qu’une somme d’argent représentant la valeur de 48.500,00 Dinars ,considérée comme un produit financier du trafic de drogues. Accusé de constitution d’une association de malfaiteurs et trafic de diverses drogues, un dossier de poursuites judiciaires engagées contre le mis en cause qui a été présenté par devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem. Entre-temps, les recherches se poursuivent pour tenter de trouver et arrêter les autres membres du groupe criminel.