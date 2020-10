MOSTAGANEM : Arrestation d’un repris de justice et saisie de drogue

Dans le cadre de la lutte contre les délits et crimes sous toutes leurs formes, en particulier ceux liés à la drogue, les éléments de la brigade de recherches et d'intervention de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont arrêté, le 06/10/2020, une personne âgée de 34 ans soupçonné de vendre de la drogue et ce, suite à des informations parvenues à leurs services faisant état de la présence de cette personne à proximité d’une mosquée dans l'un des quartiers de la ville, un lieu loin de tout soupçon, pour ne pas être dérangé. Après avoir mis les mouvements du suspect sous surveillance, les policiers l’ont arrêté en possession d'une quantité de cannabis, estimée à 09 grammes, qu'il avait cachée dans un paquet de cigarettes. Il a été trouvé également en sa possession une somme d'argent estimée à 2500 dinars considérée comme revenu de la vente de ce produit illicite. Présenté par devant le procureur de la République pour le grief de détention de kif ‘’cannabis’’ à des fins de consommation personnelle, lequel a renvoyé l’affaire devant le juge pour une comparution immédiate, le mis en cause a été condamné à 6 mois de prison avec sursis assortis d’une amende de 30000 Dinars