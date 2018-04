MOSTAGANEM : Arrestation d’un ‘’footballeur’’ en possession de drogue

Les éléments de la police judiciaire auprès de la 4ème sureté urbaine à Mostaganem ont réussi à l’arrestation d’une personne âgée de 23 ans pour le délit de détention de drogues à des fins de consommation. L’opération remonte à quelques jours aux alentours de 15 heures 50 de l’après-midi, suite à une ronde de contrôle menée par les mêmes services au niveau du front de mer à la Salamandre Mostaganem, suite à laquelle la présence d’un suspect à bord d’un véhicule immatriculé à la wilaya de Mostaganem, a attiré leur attention, alors qu’il était en train de consommer un mégot enrobé de drogue. Au moment où les forces de police se sont rapprochées de ce dernier, il a avalé un autre morceau de drogue qu’il avait en sa possession a t on ajouté. Le mis en cause est âgé de 23 ans, résident à Mostaganem, et pratique le football dans l’un des clubs sportifs à la wilaya de Mostaganem. Après l’avoir soumis à une enquête à cause de la drogue découverte en sa possession, le suspect a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, qui avait renvoyé son affaire auprès du juge de l‘audience qui avait prononcé à son encontre deux mois de prison avec sursis assortie de 20.000 Da d’amende.