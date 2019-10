MOSTAGANEM : Apparition du moustique tigre à Tigditt

Plusieurs citoyens ont lancé un appel via les réseaux sociaux , en vue de l’intensification des campagnes de lutte contre les moustiques, suite à l’apparition du moustique tigre au niveau du quartier de Tigditt. Toutefois, les études ont montré que le moustique tigre n’est pas plus dangereux que le moustique ordinaire, à la différence prés que ses piqures peuvent causer des allergies, et des rougeurs plus prononcées que ce dernier. Notons, en ce sens, l’origine de la prolifération du moustique tigre, la présence de mares et eaux stagnantes, tout en appelant à renforcer les conditions sanitaires et d’hygiène, notamment au niveau des caves de certains quartiers. En dépit des innombrables opérations de démoustication, ces insectes indisposent toujours les habitants et posent un problème de santé publique. L’utilisation des pastilles anti moustiques serait un facteur important de maladies respiratoires, désormais très fréquentes parmi les habitants. La raison principale de la dissémination chronique des moustiques est bel et bien le manque total d’entretien des caves des bâtiments de certains quartiers.