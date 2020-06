MOSTAGANEM : Activation du plan de lutte contre les feux de forêts

La wilaya de Mostaganem a activé le plan de lutte contre les incendies des forêts pour la saison 2020, à partir de lundi 1 juin pour protéger les espaces forestiers des incendies, en mobilisant tous les moyens matériels et humains, a-t-on appris de la Conservation des forêts de la wilaya de Mostaganem. Le plan et le dispositif de lutte contre les feux de forêts à Mostaganem a été activé le premier juin, à l’instar des autres wilayas du pays, a-t-on précisé. Pour cette campagne qui s’étalera jusqu’au 3 octobre prochain, des équipes d’intervention ont été mobilisées au niveau des forêts de la wilaya, dotées de moyens et d’équipements nécessaires pour des interventions préliminaires et rapides avant l’arrivée des secours de la Protection Civile en cas de propagation de l’incendie, a-t-on ajouté. La commission opérationnelle de lutte contre les incendies compte plusieurs secteurs, dont, la Protection civile, la santé, les travaux publics, la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, l’entreprise ADE et autres. Trois (03) camions citernes d'une capacité oscillant entre 6000 et 11.000 litres ont été mobilisés à travers les sièges de ces équipes, outre l’installation de 24 points d’approvisionnement en eau au niveau de tous les grands espaces forestiers de la wilaya. Il a été procédé, dans ce cadre, à la généralisation des appareils radio pour faciliter la communication et la coordination sur le terrain au niveau des circonscriptions forestières de Mostaganem pour une intervention efficace à temps et contre l'extension des foyers d'incendies. Dans le cadre des efforts de la wilaya visant la lutte contre le COVID-19, près de 200 opérations de désinfection et d'hygiène ont été recensées par la Direction des forêts à travers les espaces, les établissements publiques, les mosquées et les quartiers de Mostaganem, outre des caravanes de solidarité en faveur des familles défavorisées dans les zones d'ombre en coordination avec la Direction générale des forêts et d'autres secteurs.