MOSTAGANEM : Action de nettoyage au cimetière de Diar Hana

Tous nos cimetières sont dans un piètre état, pas d’entretien pérenne, absence d’allées pour se rendre aux tombes, épitaphes détruites. La responsabilité de gestion et d’entretien de ces lieux de repos pour l’éternité incombe à la commune de Mostaganem qui a pris goût à compter sur la société civile par des actions de volontariat. La dernière action en date est celle qui a été entreprise par le groupe écologiste « The Horizon Blues » ce vendredi passé où il a investi le cimetière « Benaïcha », de Tigditt pour une opération de nettoyage par désherbage. Les jeunes de ce groupe se sont donnés un mal fou à essayer de débroussailler les lieux avec très peu de moyens alors que les services de l’APC auraient pu leur donner un coup de main en mettant à leur disposition des houes, pelles, fourches et brouettes. Ces cimetières où reposent nos morts sont dans un état de désolation interprété comme une offense à la société et un mépris au devoir de respect des défunts et de leur mémoire, par obligation spirituelle, à l’espace urbain qui les héberge, et à la communauté censée. En effet, il a été remarqué que plusieurs cimetières souffrent d’un manque d’entretien flagrant où les ordures qui s’amoncellent dans plusieurs endroits et où, l’on trouve jetées des allumettes de sorcellerie, des canettes de boissons alcooliques, mégots de drogue au milieu de touffes de mauvaises herbes sauvages. Ces lieux où sont enterrés des femmes et des hommes ayant marqué leur époque sont aussi un patrimoine qu’il faut préserver en les sauvant de la dégradation, de la négligence et du vandalisme, au moins par respect à la dignité de la dimension humaine. L’initiative de la société civile, à travers le mouvement associatif et des groupes sociaux, n’a jamais négligé de faire des opérations le nettoyage des cimetières entre autres actions, quand les conditions le permettent. Ces actions sont revendiqués très souvent par nos concitoyens en toute légitimité et bonne raison mais, malheureusement, elles ne sont pas dans le programme de la plupart des APC et laissés à l’initiative de quelques groupes qui voudront bien sacrifier un peu de leur temps. Signalons au passage que ce groupe écologiste « The Horizon Blues » s’est distingué ces derniers temps par des actions salutaires au niveau d’espaces forestiers et marins .Il vient de marquer un autre bon point à son actif en rendant un hommage posthume à nos morts, ce vendredi passé, par une action de nettoyage du cimetière « Benaïcha » (Tigditt) alors que nos APC sont absentes de ce devoir qui est réglementairement, le leur.