MOSTAGANEM : Action Sociale : 20 personnes assistées en une nuit

Dans le cadre de son programme, la Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité (DASS) de Mostaganem a mené une opération d’assistance nocturne en direction des sans domiciles fixes éparpillés à travers la ville. Ladite opération s’est déroulée avec le concours des éléments de le Sureté de wilaya, Protection Civile, Croissant rouge Algérien, Santé, APC et l’association des personnes âgées. Chaque hiver, c’est une équipe mobile qui se livre à une véritable traque humanitaire pour venir au secours et assister les personnes sans gite, démunis et fragiles. Ils sont écoutés et réconfortés avec une aide appréciable. Cette opération a démarré hier, à 20 heures tapantes et s’est achevée à 23 heures 30 minutes ; elle a permis à cette équipe pluridisciplinaire de passer au peigne fin les principaux quartiers de la ville, à la recherche de SDF. L’équipe a démarré en suivant le circuit suivant : ancienne gare de Beymouth-la place Du Barail-les environs de la clinique Kara, la zone du Derb Tobbana, la nouvelle gare et enfin la Salamandre jusqu’au niveau de la Crique Alquier. Une vingtaine de personnes dont deux (2) femmes et un (1) Africain ont été repérés en divers endroits notamment, au niveau du Derb où douze (12) personnes se trouvaient dans les ruines des maisons démolies. Ces malheureuses personnes ont été approchées par l’équipe d’assistance et de bienfaisance qui les a pris en charge dans la nuit pluvieuse et glaciale. Aux premiers contacts, ils ont eu droit à un repas chaud, fourni de la part des éléments des Services de la Sureté Urbaine ; puis il leur a été distribué des vestes « Parka » pour les tenir au chaud. Au final, cette intervention nocturne s’est soldée par le transfert de sept (7) personnes, dont les deux (2) femmes vers le centre des personnes âgées de « Debdaba ». Notons que le programme annuel d’intervention de la DASS en direction des SDF s’étale du mois d’octobre, jusqu’au mois d’avril et ce, tous les lundis et mercredi de chaque semaine en plus des journées de météo défavorable, particulièrement rudes pour ces exclus très vulnérables.