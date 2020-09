MOSTAGANEM AURA OFFICIELLEMENT SON CHU : Enfin..

La délégation ministérielle qui a été reçue par le wali de Mostaganem, Boulahia Aissa s’est tout de suite rendue au CHU de Kharrouba, où les différents services ont été visités.. Il a été décidé à partir de ce jour que l’hôpital ne portera plus l’appellation des 240 lits, puisqu’il a été classé en CHU dans la catégorie de carte sanitaire. Un compte rendu a été fait au ministre de la santé faisant état de deux bunkers pour les opérations et séances de la radiothérapie pour les malades atteints de cancer. Ce dernier a vite réagit en prenant l’engagement qu’une enveloppe financière sera dégagée dans l’immédiat pour l’acquisition de deux accélérateurs pour les séances de radiothérapie. Le ministre a déclaré que le CHU de Mostaganem, outre les équipements existants, a besoin de ressources humaines (personnel médical et paramédical). Après leur visite, les deux ministres de la santé et de l’enseignement supérieur, d’un commun accord ont signé deux conventions portant sur les études des étudiants en médecine qui pourraient désormais bénéficier d’un résidanat au niveau de l’établissement CHU de Mostaganem. Sur ce chapitre des dispositions seront prises pour faciliter le détachement des médecins internes et résidents à partir des facultés de médecine de la wilaya d’Oran. Pour la création d’une ‘’USIC’’, (Unité de soins intensifs cardiaque), le ministre de la santé a répondu favorablement. Au terme de leur visite à l’hôpital les deux ministres se sont rendus à l’université Ibn Badis, où ils ont signé ensemble la convention de résidanat en présence du recteur de l’université, M. Belhakem Mostefa. Tous les citoyens de Mostaganem auront la satisfaction de voir enfin leur CHU ouvrir prochainement ses portes.