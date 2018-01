MOSTAGANEM : 97 écoles primaires n’offrent ni repas chaud, ni froid

La direction de l’éducation de la wilaya de Mostaganem à travers l’inspecteur des cantines scolaires a indiqué à travers les ondes de la radio régionale de Mostaganem que les cantines sont triées par classe 1 et 2. Un nombre à peu près de 484 rations alimentaires chaudes et froides sont distribuées par jour dont 291 rations offertes chaudes par jour et 147 parts froides par manque d’employés. En effet, la wilaya compte 99800 élèves scolarisés dans 438 écoles primaires réparties à travers la wilaya. Il a été enregistré 77000 élèves qui bénéficient de la restauration depuis le 7 janvier de l’année en cours à ce jour. Cependant, certaines communes sont à jour en matière d’offres alors que d’autres sont en retard dans la transaction contractuelle. C’est la raison pour laquelle les cantines scolaires sont restées fermer n’offrant ni repas chaud, ni froid. Car 341 écoles primaires des 438 établissements scolaires du premier palier dont 174 écoles du premier cycle offrent des repas chauds tandis que 167 autres distribuent des parts froides alors que 97 écoles primaires n’attribuent ni des repas chauds ni encore moins des repas froids. Concernant, la 2ème classification celle-ci dispose des moyens financiers en cette année 2018. Mais il reste des offres pour le choix des fournisseurs pour l’approvisionnement des cantines scolaires en produits alimentaires.