MOSTAGANEM : 9000 tonnes de poissons pêchés en 2017

Selon les déclarations du Directeur de la Pêche et des Ressources Halieutiques, de la wilaya de Mostaganem, M.Toufik Rahmani, ce secteur est appelé à connaitre, au cours de cette nouvelle année de 2018 un bond appréciable et ce, vu les résultats enregistrés durant l’année passée et qui se sont traduits par d’importantes quantités de poissons, toutes espèces confondues, soit 9000 tonnes dont ,2000 tonnes pour la sardine, uniquement. Le Directeur de la Pêche a reconnu que son secteur doit les résultats en question grâce aux mesures d’encouragement et aux facilitations qui ont été accordées aux professionnels par l’Etat afin de booster leur activité pour de meilleurs rendements à même de répondre à une demande sans cesse croissante ainsi que la stabilité des prix à un niveau largement abordable. Dans les objectifs pour l’année 2018, il dira que Mostaganem connaitra de nombreux projets d’investissement pour le développement de l’élevage aquatique’’. Il a précisé que les projets d’aquaculture programmés ont été déjà lancés au niveau de deux (2) sites des ports de pêche de Stidia et de Sidi Lakhdar pour permettre aux éleveurs de poissons de gérer dans de bonnes conditions les opérations nécessaires d’alimentation et d’entretien de leurs élevages qui se fait dans des ‘’cages flottantes’’ en bord de mer.