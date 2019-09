MOSTAGANEM :9 millions d’estivants aux 43 plages de la wilaya

Quelque 9 millions d’estivants ont afflué sur les 43 plages de la wilaya de Mostaganem durant la saison estivale qui vient de s'écouler (1 juin-31 août), selon un bilan de la direction de la protection civile. La même source a indiqué que le dispositif de surveillance des plages a donné lieu, durant cette période, à 3.259 interventions dont 2.194 ayant permis de secourir des baigneurs pris dans une mer agitée ou pour non-respect des consignes de sécurité. Les éléments de la protection civile ont secouru 800 personnes souffrant de légères blessures sur les plages et transféré 360 autres estivants vers les établissements hospitaliers pour recevoir les soins nécessaires. Durant la saison estivale, 17 cas de noyade dont 16 cas en zones interdites à la baignade, ont été enregistrés. La plupart des noyés enregistrés cette année sont des enfants (8 cas). La direction de la wilaya de la protection civile de Mostaganem a mobilisé, durant la saison estivale, plus de 650 agents de surveillance des plages, 11 équipes de secours et de transfert des malades et noyés en plus de l’équipe de plongée sous-marine spécialisée.