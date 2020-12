MOSTAGANEM : 8 millions de mètres cubes d'eau dans 3 barrages

Selon le directeur des ressources en eau, M. Lebgaa Moussa, la wilaya de Mostaganem s'appuie actuellement en matière d'approvisionnement en eau potable sur la station de dessalement de l'eau de mer de Sonaghter, laquelle produit 200.000 m3 par jour, desservant le couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), dont la capacité est réduite à 40.000 m3/jour et 15 puits équipés remis en service dernièrement pour fournir 4 000 m3 /j . Selon le même responsable, la wilaya nécessite toujours 50 000 m3/j pour revenir à la situation normale après que la capacité de production d'eau potable ait diminué en raison de la sécheresse et de la baisse de la pluviométrie de 305.000 à 244.000 m3/jour actuellement, a-t-on appris. Notons que la pluviométrie enregistrée les deux dernières semaines, dépassant les 55 millimètres a renforcé les trois barrages (Cheliff, Kerada et Kramis) par un apport de 8 millions de mètres cubes d’eau, ce qui a permis d'augmenter le niveau d'eau du barrage de Oued Cheliff de 18 à 24 millions m3, soit 50 % de sa capacité de stockage estimée à 50 millions m3. Le barrage de Oued Kramis d'une capacité totale de 45 millions m3 a enregistré un apport de plus de 1,6 million de m3, après que son niveau a été complètement réduit dans les derniers mois et a été abandonné comme ressource pour approvisionner les habitants des communes "Est" de la wilaya de Mostaganem et de trois communes de la wilaya de Relizane en août dernier, a-t-on indiqué. Il y' a lieu de rappeler qu' il a été donné récemment le coup d’envoi pour le lancement du projet de renforcement du réseau d'eau potable dans les couloirs de Achaàcha , Khadra et Nekmaria , depuis l'usine de dessalement d'eau de mer de Sonaghter, d'une valeur de 85 milliards à la suite de la demande du wali , en réponse aux préoccupations des habitants de la région « Est » de la wilaya, souffrant d'une grande pénurie en termes d'approvisionnement de ce liquide vital. À cela s'ajoute l'inauguration de deux réservoirs d'eau d'une capacité de 10.000 m3 dans la région de « Hchem », le premier réservoir d'eau avec un montant financier de 155 millions de DA et le second d’un montant 21 millions de DA, lequel est entré en service en octobre 2020. Ces projets devront mettre fin au problème de pénurie en approvisionnant en eau potable, notamment dans la région 'Est"