MOSTAGANEM : 734 logements de diverses formules distribués

A cet effet, le nouveau programme a vu la distribution de 734 unités de logements, dont 250 logements promotionnels aidés (LPA) à Kharouba, 450 aides financières pour la construction de logements ruraux à travers 19 communes de la wilaya et 34 autres unités de logements de type promotionnel libre. Lors de cette rencontre, le wali a rassuré les demandeurs de logements de la wilaya qu’un important programme de 14.700 unités de logements de diverses formules et de tous types confondus est en cours de réalisation à travers le territoire de la wilaya, et qu’un quota de 6400 autres logements a été attribué à la wilaya de Mostaganem et qu’il sera incessamment lancé. Ce dernier touche à la réalisation de 2400 unités de la formule AADL, qui représente une offre assez conséquente qui parviendra à satisfaire toutes les demandes exprimées à travers la wilaya pour cette formule si prisée par les citoyens. En ce sens, le wali a ajouté que le suivi de la réalisation des logements se poursuit toujours et se caractérise par des inspections périodiques des chantiers, afin de veiller régulièrement au rythme des travaux et aux taux de concrétisation des projets en cours. Le chef de l’exécutif a déclaré que lors de ses multiples inspections, il est parvenu à résilier 17 contrats de réalisation de logements dont les entrepreneurs ont enregistré d’immenses retards pour la livraison des projets à temps et d’arrêts de chantiers pénalisant davantage la réception des logements. Ces projets ont été de nouveau relancés par d’autres entreprises et à l’OPGI. Notons à ce sujet, que l’un de ces projets sis à Benabdelmalek Ramdane, consistant à la réalisation de 180 logements publics participatifs (LPP) a été abondonné en 2006, a été récemment attribué à 03 entreprises par l’OPGI. Rappelons qu’en matière de distribution de logements, la wilaya de Mostaganem a distribué en 2018 près de quelque 6500 unités de logements, dont la majorité a ciblé le logement public locatif en vue d’éradiquer l’habitat précaire.