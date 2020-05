MOSTAGANEM : 71 mosquées participent à la distribution de 9.500 couffins de Ramadan

L'implication des quelques associations caritatives, en faveur des pauvres intervient à des moments particuliers de l'année (fêtes religieuses, Ramadhan, rentrées scolaire et sociale...) où le besoin s'exprime intensément. "Majliss Souboul El kheyïrat",relevant de la direction des affaires religieuses de Mostaganem, maintient son énergie pendant ces moments sensibles .A cet égard,71 mosquées ont été enregistrées dans leur participation aux opérations caritatives de soutien aux nécessiteux, a-t-on appris. En cette période du Ramadan et des mesures spéciales de confinement sanitaire antiviral, ces opérations impactant le niveau d'aide, se sont traduites, par la distribution de 9500 "couffins traditionnels du Ramadan" à des familles de condition sociale nécessitant aides et soutien, au niveau des Communes rurales économiquement faibles, de la wilaya de Mostaganem.