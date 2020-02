MOSTAGANEM : 7 élus de l’APC de Sidi Lakhdar écroués

7 membres de l’APC de Sidi Lakhdar , 50 km à l’est de Mostaganem, ont été incarcérés suite à la décision de la Cour suprême qui a rejeté, pour vice de forme, leur recours contre le verdict prononcé par le tribunal de Mostaganem de 3 ans de prison ferme pour l’ancien maire et d’un an et demi pour le reste des accusés au nombre de 17 dont un est décédé et un autre est alité . Rappelons qu’au cours de l'année 2004, la Cour de Mostaganem a prononcé une peine de trois ans de prison pour le maire, un an et demi de prison pour les vice-présidents et 10 membres du conseil municipal pour mauvaise gestion , dilapidation de fonds publics, abus de pouvoir et pour avoir accordé des privilèges injustifiés pendant leur gestion du Conseil d’administration de la sablière, qui relève de la municipalité et ce, de 2002 à 2007. Ils sont accusés d’avoir loué des engins (bulldozers) d'un entrepreneur pour un montant de 20 milliards de centimes ainsi que l’acquisition pour 8 milliards de centimes d’engins (rétro-chargeurs) d'Allemagne, lors de l'exposition internationale des équipements et ce, en violation des procédures en vigueur dans le code des marchés.