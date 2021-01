MOSTAGANEM : 7 corps sans vie rejetés par la mer à Kharouba

Hier matin aux environs de 9 heures, les éléments de la protection civile de la wilaya de Mostaganem sont intervenus à la plage des trois frères sise à Kharouba, dans la commune de Mostaganem pour acheminer les dépouilles mortelles de 7 cadavres rejetés par la mer, vers la morgue de l’établissement sanitaire de Mostaganem, où elles ont été déposées. Il s’agit en effet, des corps sans vie de 4 personnes de sexe féminin et de 3 autres de sexe masculin, âgées entre 16 et 30 ans. Les autorités sécuritaires compétentes ont ouvert une enquête pour en savoir plus sur ce drame de la mer. Pour rappel, vendredi passé, à la plage de Sidi Abdelkader dans la commune d’Achaacha, dans la wilaya de Mostaganem, le cadavre en état de décomposition d’un homme âgé rejeté par la mer a été découvert. Yamina Hamdoud