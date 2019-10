MOSTAGANEM : 6 personnes écrouées et saisie d'une quantité de drogues

La police judiciaire de la sûreté urbaine du 7ème arrondissement a mené des opérations « de surprise », s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de trafic de drogues, de toutes sortes. Ces opérations se sont soldées par la saisie d’une quantité de drogues, suivies par l’arrestation des suspects concernés. Le premier cas: lors d’un contrôle de police, dans le quartier de Tigditt, un homme âgé de 26 ans à bord d’une voiture, a été arrêté. Dans son véhicule, il a été découvert une quantité de psychotropes, en l’occurrence de l'ecstasy. Le deuxième cas concerne l'arrestation d'un homme de 28 ans, à bord d’une voiture, au niveau de la « cité de 348 logements » qui était en possession d’une quantité de « kif traité ». Troisième cas: il s’agit de l’arrestation d'un homme de 32 ans, près de la résidence universitaire » (2000 lits), à bord d’un véhicule de couleur blanche, immatriculé à Mostaganem et ce, pour possession d’une quantité de drogue. Quatrième cas: C’est au niveau d'un point de contrôle de police installé au niveau du croisement de chemins de la zone de « Hchem » les forces de police ont arrêté un homme de 25 ans à bord d’un véhicule et sur lequel une quantité de drogue a été saisie. Cinquième cas: il concerne l’arrestation par la police d’un homme âgé d’environ 20 ans, au niveau de la cité des 300 logements et qui était en possession d’une quantité de drogue. Le sixième cas: est également l’arrestation d’un autre jeune homme de 23 ans à bord d’une motocyclette de marque Peugeot 103.Il a été arrêté au niveau de la cité des 348 logements en possession d'une quantité de drogue. Tous les suspects arrêtés ont été présentés par-devant le tribunal de Mostaganem avec des dossiers judiciaires retenant le chef d’accusation de possession de stupéfiants et de substances psychotropes destinés à la consommation personnelle. Statuant sur tous ces cas, le tribunal a condamné les mis en cause à une peine allant de deux mois à un an d’emprisonnement, avec sursis et des amendes allant de 02 à 05 millions de centimes.