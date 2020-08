MOSTAGANEM : 6 morts par noyade en une seule journée

Malgré les avertissements des agents de la protection civile et des surveillants de plage signalant une mer perturbée en raison d’’un vent d’Ouest, appelé « Gharbi » soufflant à une vitesse atteignait des pointes de 70 km par heure, six (06) malheureuses personnes moururent par noyade .Ainsi, Dans la commune de Achâacha, près de la plage de « Bahara »dans un lieu appelé « El Oued »,un enfant de cinq ans (05), originaire de « Sabha », commune de Boukadir, dans la wilaya de Chlef, a été découvert mort, flottant à la surface de l’eau. A noter que, l'unité secondaire de la protection civile de cette daïra a enregistré plusieurs appels, signalant des enfants perdus, sur les plages. Dans la commune de Mostaganem, les agents de la protection civile ont retiré quatre (04) noyés, de la plage de « Matarba » âgés entre 19 à 28 ans et originaires des communes de : Mostaganem, de Sayada, de Aïn Tèdeles et de Sour. Peu de temps après ,deux (02) autres noyés âgés entre 13 et 20 ans, ont été secourus et évacués vers les urgences médicales de Mostaganem. Dans la commune de Sidi-Lakhdar, dans une zone rocheuse située à l’Est de « Petit-port », du reste interdite à la baignade, une équipe de plongeurs de la protection civile de l’unité secondaire a récupéré le corps d'un homme de 27 ans, originaire de la commune de Ouled Maâllah relevant de la daïra de Sidi Ali ; ce dernier, a été évacué vers les urgences médicales de l'hôpital de Sidi Lakhdar.