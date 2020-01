MOSTAGANEM : 57 milliards de cts pour approvisionner 24 douars en eau potable

Le programme en cours de lancement, selon le directeur de wilaya, concernera les douars qui n’ont pas de réseau, alors que 30 projets sont en cours de réalisation. Ils seront mis en service avant l’été prochain avec un coût financier de 113 milliards de cts, touchant 41 autres douars. Notant qu’il a été raccordé 24 douars pendant l’année 2019, à savoir : Chtaitia, Sidi Messaoud, Ain Yagoub, Sidi Meflah et Ouled Youcef dans la localité d’Ouled Maallah. Ces derniers sont définitivement raccordés au réseau d’eau potable. Cependant, le couloir, des douars Menanda 2, Ouled Touati, Benaouda, Ouled Touati, Ouled Mohamed et Belhadri 1 et 2 de la localité d’Ain Tedeles, ne disposent pas de réseau, dont les travaux sont en cours et l’approvisionnement de l’eau potable arrivera dans les robinets avant le mois de juin 2020. Aux douars Agaibia et Zaouia, l’eau est disponible tandis qu’à Dar Kherareb, les travaux sont en cours d’essai. A Ouled Belaid, Zarfa, Kechma Ouled Aicha dans la commune de Safsaf, l’opération d’approvisionnement en eau potable est à l’essai. Dans les douars Kouasmia, Ouled Benaissa, Bendjillali relevant de la localité de sidi Ali. Kharbet de la commune d’Ouled Boughalem, Chkarnia et Ouled Tayeb coté Ouest, l’eau potable est disponible en abondance. Pour ce qui est des douars de Zahaouria, Rahmnia, Ouled Ali et Ouled Bey de la bourgade de Khadra ainsi que des douars Amarna, et Hchem entre les localités de Sayada et de Kheir Eddine, auront de l’eau potable ce mois ci, pour la première fois a t il été précisé. Les douars, Hdaidia, Moualdia, Ahmed Benalou, Ouled Touati, Ouled Abbes, Bekairia, Ouled Abbou et El Haciania des localités de Sour et d’Ain Sidi Chérif seront dans 2 ou 3 mois approvisionnés régulièrement en eau potable. Les douars de Souaflia et Safsaf disposent d’un réseau d’eau potable mais, l’eau n’arrive pas. Au demeurant, un projet important a été créé estimé à 15 milliards de cts pour le raccordement du réseau à travers la grosse conduite d’un diamètre de 1000 mm pour transférer les eaux de dessalement jusqu’à Souaflia et Safsaf dans un réservoir d’une capacité de 5 000 m3, dont les travaux sont en cours. S’agissant de la commune d’Achaacha, ses habitants reçoivent l’eau insuffisamment alors, que d’autres sont alimentés en H24. De ce fait, on a amélioré le couloir pour que la population s’approvisionne en eau potable tous les jours .Notant que la wilaya de Mostaganem compte 590 douars dont une grande partie est concentrée dans des zones éloignées .Le directeur des ressources en eau, a promis que tous les douars seront alimentés en AEP, dès que les opérations de raccordement seront achevées et l’installation des compteurs sera terminée, La société dirigera ces ‘’dots’’ directement et passera de la consommation collective à la consommation individuelle et réelle, ce qui réduira le fardeau de l’approvisionnement en eau potable des municipalités. Ces opérations, contribueront à améliorer le service public, et réduire le raccordement illégal de ce liquide précieux, a-t-on ajouté.