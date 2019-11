MOSTAGANEM : 52 locaux commerciaux affectés à de jeunes entrepreneurs

En effet, une 1ère tranche de 52 locaux commerciaux a été dégagée par la commission de wilaya où 34 jeunes entrepreneurs viennent d’avoir leurs actes de location, a-t-on appris. A ce sujet, M.Larbi Mechta Directeur de l’emploi de la wilaya dira: « cette opération vient en application d’une décision du conseil interministériel du 5 Mai 2019, au terme de laquelle, il s’agirait de mobiliser ce patrimoine en direction des jeunes demandeurs qui rempliraient les conditions d’un cahier de charges. A Mostaganem, 1 09 locaux ont été recensés libres, parmi l’ensemble des locaux disponibles au niveau national. Tous ces locaux en question appartiennent à l’office de la promotion et de la gestion immobilière (OPGI) ; ils sont répartis un peu partout à travers la wilaya et, à ce jour, ce sont quelque 52 bénéficiaires qui sont concernés par l’affectation desdits locaux, en attendant que les autres dossiers de demandeurs puissent être instruits. » Le directeur de l’emploi a précisé « qu’au début de cette opération ce ne sont pas moins de 226 demandes qui ont été enregistrées au niveau des 3 organismes d’aide à l’emploi : ANSEJ,ANGEM, et CNAC, dans toute la wilaya de Mostaganem ».Pour ce qui est de l’orientation des futurs demandeurs, M. Larbi Mechta à indiqué que « ceux qui sont intéressés, doivent prendre attache directement avec les services compétents de l’OPGI, afin de retirer les documents, tels le cahier de charges et autres… ».Le Directeur de l’emploi de la wilaya a indiqué notamment que « sur un peu plus de 100 dossiers étudiés, 52 ont été approuvés et les locaux correspondant affectés hier, tandis-que pour les autres dossiers restants, ils sont en cours d’étude, au niveau de la Commission de wilaya et l’opération se poursuivra, jusqu’a son terme » a-t-il conclu.