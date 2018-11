MOSTAGANEM : 5 voleurs de véhicules condamnés à 8 ans de réclusion

Les faits de cette scabreuse affaire remontent à l’été 2017, où la bande du réseau de vol de véhicules, composée de 5 membres, utilisait leur complice, une jeune fille à attirer les victimes, en recourant à l’auto-stop. Leur dernière victime a été un cultivateur de tomates, qui a été délestée de sa camionnette de marque ‘’Hilux’’ à Sidi Mansour, une plage qui relève du territoire de la commune de Stidia. Ce fellah avait juste stationné son véhicule en se rendant dans un coin pour un besoin naturel, et fut subitement assiégé par les membres de cette bande. Sommé de leur livrer la camionnette, la victime fut sauvagement agressée et blessé à l’arme blanche par des éléments de la bande. Présentés à la barre, la fille avoua tous les faits qui leur ont été reprochés. Après la délibération, la cour condamna chacun des mis en cause à 8 années de prison ferme. Notons que l’un des membres du réseau, dispose d’un parc d’automobiles, et a été dénoncé par la fille, comme complice en les accueillant pour des soirées bien arrosées et prenant en charge les véhicules volés. Ces voleurs ont été également arrêtés à Oran pour des délits identiques, et purgeaient d’autres peines de prison à la maison d’arrêt de Gdyel.