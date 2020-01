MOSTAGANEM : 5 personnes écrouées pour trafic de drogue et vente d’alcool

La police de la 5ème sûreté urbaine a réussi à arrêter (5) cinq personnes, âgées entre 23 et 46 ans et résidentes dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris récemment, du service de communication de la sûreté de wilaya de Mostaganem. Cette source indique que ces individus seraient impliqués dans diverses affaires de trafic de drogue et de port d’armes, blanches prohibées, Les quatre premiers cas sont survenus à la suite des patrouilles des éléments de la sûreté urbaine au niveau de la région de spécialité, où trois personnes ont été arrêtées en possession de quantités importantes de drogues à des fins de consommation personnelle. La quatrième personne, quant à elle, a été arrêtée après une inspection du camion, qu’elle conduisait et où, ont été découverts 72 unités de boissons alcoolisées de différentes marques et de différents volumes, ainsi qu’une arme blanche interdite. Cette dernière personne a été présentée par devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem, où elle a obtenu une assignation à comparaître. Le cinquième cas intervient après que des informations sont parvenues aux services de la sûreté urbaine et selon lesquelles, une personne faisait du trafic de drogue. Après avoir obtenu un mandat de perquisition du procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, les éléments de la police judiciaire on procédé à une fouille qui a été menée au niveau de la résidence du suspect .Cette opération à permis de trouver et saisir : 35 comprimés de psychotropes et un morceau de kif traité, en plus d'une somme de 23 000,00 DA dinars représentant le produit du trafic en question. Accusé de trafic de stupéfiants, le mis en cause a été présenté par devant le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem où il a été condamné à purger une peine de dix-huit mois de prison et à verser une amende de (100.000,00 DA) cent mille dinars