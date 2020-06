MOSTAGANEM : 5 blessés dans des accidents de la route

Les éléments de la protection civile relavant de l’unité de Sidi Ali sont intervenus avant-hier samedi vers 11h40mn, pour un accident de la route qui a eu lieu au niveau de la route nationale N°42, reliant entre les communes de Sidi Ali et Sidi Belattar suite au renversement d’un véhicule de marque "Dacia Logan" . Aucune blessure n’a été enregistrée , seulement quelques dégâts matériels. Le conducteur s’en est sorti indemne mais il était dans un état de choc car il a été pris en charge psychologiquement a-t-on indiqué. Les causes de cet accident seraient liées au facteur humain, comme l’excès de vitesse et le non-respect des plaques de signalisation, a-t-on ajouté . Par ailleurs, un autre accident de la route a été enregistré durant cette même journée, vers 09h50mn au niveau de la route nationale N°49 , suite au dérapage puis renversement d’un véhicule qui n’a pas pu maintenir son équilibre et s’est renversé par la suite dans un virage connu par sa dangerosité , situé entre la commune de Sirat et la région « El Ghomri » , ce qui a causé des blessures de divers degrés de gravité au conducteur qui est âgé de 49 ans , en plus de ses deux petits enfants , âgés de 14 et 7 ans .Les victimes ont reçu les premiers soins sur place et ont été évacuées ensuite vers le service des urgences de l’hôpital de Bouguirat , a-t-on indiqué . Dans ce même contexte, un 3ème accident de la route a eu lieu toujours dans cette même journée de samedi , au niveau de la route nationale N°11 , plus précisément dans la sortie "Ouest" de la commune de Khadra suite à une violente collision entre 2 véhicules , le 1er de marque « Dacia Logan » , et le 2ème de marque « Renault 19 » , ce qui a causé des blessures de divers degrés de gravité à 2 personnes. Ces dernières ont reçu les premiers soins sur place avant d'être évacuées vers le service des urgences de l’hôpital de Achaàcha . a-t-on ajouté.