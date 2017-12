MOSTAGANEM : 5 000 arbustes ‘’ Arganier ’’ plantés dans les forêts

Plus de 5000 arbustes de type ‘’Arganier’’ ont été plantés dans certaines régions territoriales de la wilaya de Mostaganem, dans le cadre du plan de reboisement portant sur un nombre conséquent de la plantation d’arbustes à Mostaganem, a-t-on appris de la conservation des forêts. En effet, il a été réservé une superficie de 13 hectares pour cette opération de reboisement qui a concerné 7 régions de la wilaya et réparties comme suit, à savoir : 01 hectare pour la forêt de Stidia, 02 hectares pour la forêt de Nador à la commune de Tazgait, 02 autres hectares pour les forêts de la Mactaa et Akboub de Saf Saf, et également à Berrahal dans la commune de Hassi Mamèche, 1 hectare et demi pour le barrage de oued Krada à Sidi Ali et celui de Oued Kramis à Achaacha. Ce type d’arbustes ne nécessitant pas une grande consommation en eau est rare en Algérie hormis 02 wilaya, dont Tindouf et Mostaganem où on l’utilise pour les médicaments et autres produits de beauté, et même alimentaires. De cet arbuste arganier, on extrait de l’huile à des fins d’utilisation médicales pour le traitement des rhumatismes, de la peau et autres maladies….Notons, qu’il est rapporté que le prix d’un seul litre de cette huile coute environ 12.000 Dinars, compte tenu de sa rareté sur le marché. Quant à ses feuilles, elles sont utilisées comme aliment de bétail.