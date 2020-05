MOSTAGANEM : 472 appels sur le numéro vert de la gendarmerie

Le numéro vert, avec le temps, s'est avéré un moyen de communication efficace et incontournable pour mettre le citoyen en relation directe et sure avec divers services et organismes de l'Etat où il joue un rôle très important. A ce titre, le groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem a reçu au cours du premier trimestre de l'année en cours 472 appels téléphoniques via le numéro vert 10 55, ce qui s'est traduit par 320 interventions. Ces appels ont également permis d'intervenir dans 92 affaires relatives à la sécurité routière (accidents de la circulation) .Par ailleurs, il a été enregistré 108 appels en rapport avec la lutte contre différentes formes de la criminalité, que ce soit celles qui concernent la perturbation de l'ordre public, la menace contre les personnes et les biens publics ... L'exploitation de ce numéro vert a également permis de réaliser quelques 11 interventions sur le terrain qui se sont soldées par des résultats positifs, en plus de diriger 78 appels vers les services de la police, la protection civile, les services de santé publique notamment, à d'autres organismes civils et militaires. D’autre part, ont été enregistrés pas moins de 111 appels de demande d’aide tandis qu'il ya d’autres appels de demande d'information des questions posées par des citoyens. La Gendarmerie nationale rappelle aux citoyens que son numéro vert 1055 est toujours à leur service, et à leur disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.