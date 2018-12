MOSTAGANEM : 469 nouveaux hadjis tirés au sort

L’opération de tirage au sort des candidats au hadj 2019 a été lancée hier à travers les 32 communes de la wilaya de Mostaganem dans la transparence totale, en attendant les résultats. En effet, cette opération a été supervisée par les commissions des APC, y compris des représentants de l’administration locale et ceux de la direction des affaires religieuses et wakfs . Au niveau de la commune de Mostaganem, le tirage au sort a eu lieu au niveau de la salle « Cheikh Hamada », la salle a été littéralement prise d’assaut par une foule nombreuse. Des vieux postulants, visiblement frustrés après une dizaine, voire une quinzaine de tentatives pour décrocher un passeport de hadj, étaient sur les nerfs, prêts à en découdre. Plusieurs mesures ont été prises pour que opération se déroule dans de bonnes conditions. A ce propos, le ministère de l’intérieur et l’administration a alloué 465 livrets de passeport à la wilaya de Mostaganem pour cette année.