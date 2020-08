MOSTAGANEM : 45 mosquées proposées à l’ouverture

Pour les wilayas à confinement partiel dont Mostaganem, les Mosquée concernées ne sont autorisées dans une première phase, que les prières du Dohar, Aser, Maghreb, Iycha et ce à compter du samedi, 15 Aout 2020, pendant les jours de la semaine sauf les Vendredis où ne sont autorisées que l’accomplissement des prières de Aser, Maghreb et Iycha, seulement. Il est indiqué que cette ouverture se fera sous le couvert de la direction des affaire religieuses à travers les agents de son secteur, des comités de Mosquée, APC, sous le contrôle de la protection civile, ainsi que la collaboration des comités de quartiers et notamment les membres des associations locales de la société civile. Pour Mostaganem, il a été recensé plus de 45 mosquées concernées par cette ouverture progressive par décision de réouverture. Dans cette perspective, les Imams des Mosquées concernés ont été instruits à effectuer une bonne préparation des lieux et d’appliquer les préalables à cette ouverture avec des opérations de nettoyage et désinfections. Il leur a été demandé de sensibiliser également les fidèles de leurs Mosquée de veiller à l’application des règles sanitaires de prévention contre la propagation du coronavirus. Respecter la distanciation physique entre les personnes, éviter les contacts de bienséance et porter des masques protecteurs sont des conditions absolument nécessaires pour faire du lieu de culte un espace de prières sereines dans la sécurité et la sérénité, a-t-il été indiqué. Donc, pour l’instant certaines Mosquées activent déjà cette préparation à l’instar de celle de « Abdallah ibnu Moubarak » et autres qui sont pressenties pour ouvrir prochainement, dés le Samedi prochain. L’ouverture graduelle des mosquées révèle que l’Etat se soucie aussi bien du bien-être physique que psychologique de la population et donc, cette ouverture progressive est soumise au respect des gestes barrières que tout le monde connaît, porter un masque, garder une distanciation physique, afin d’éviter la propagation du coronavirus. Les autorités de l’Etat, rappellent également qu’en cas de non-respect strict des règles d’hygiène ainsi que du manque conscience collective; le retour du confinement serait très probable avec la fermeture des espaces concernés : Mosquées et plages, qui se fera immédiatement. Cela dépendra donc, uniquement de la bienveillance des citoyens; qui devront faire preuve de beaucoup de prudence pour préserver leur santé, et celle des autres.