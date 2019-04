MOSTAGANEM : 4 sièges d’APC, toujours fermés

Les rassemblements des citoyens devant les sièges de mairies de certaines assemblées populaires communales de la wilaya tendent à se poursuivre sans qu’aucune solution ne pointe à l’horizon. A ce jour, les citoyens d’Oued Kheir décidés à ne point rompre leur sit-in en face de la mairie qui reste fermée depuis plus de 04 semaines consécutives. Ces derniers attendent toujours la réaction des autorités concernées pour mettre fin aux fonctions du maire, et ouvrir une enquête sur l’absence totale de développement local au sein de la commune, selon leurs déclarations. Certains se désolent de n’avoir rien pu obtenir la moindre satisfaction de leurs revendications, après leur rassemblement, voilà presque un mois. Le maire dont ils réclament le départ n’est point apparu depuis le début de la protestation, et entrave de plus en plus le fonctionnement des services communaux, dont le siège reste fermé. Quant à l’APC d’Ouled Boughalem, les citoyens entament le 27ème jour de mobilisation sans qu’aucune solution ne vienne mettre un terme à ce conflit qui les oppose au maire dont ils réclament la démission de son poste. Pour la commune d’Achaacha, les protestataires poursuivent leur sit-in, voilà plus de deux semaines et exigent le départ du maire et de son conseil communal suite à la stagnation du développement local qui n’a plus connu le moindre brin de relance. En dernier, la commune de Safsaf, la protesta se poursuit toujours pour le manque de son développement local depuis deux ans et surtout le monopole de la décision de son maire dont elle réclame le départ.