MOSTAGANEM : 39 passeports hadj attribués par le Président

La Direction de la réglementation et de l’administration générale va opérer dans une deuxième opération de tirage au sort pour le hadj 2018, réservé aux postulants âgés de plus de 70 ans, ayant participé plus de 10 fois à ce tirage. Ce faisant, la Direction de l’administration locale de la wilaya a remis à la Direction de la réglementation et de l’administration locale une liste comportant 525 candidats intéressés par cette opération, décidée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. A ce propos, le ministère de l’intérieur et de l’administration a offert 39 livrets de passeport à la wilaya de Mostaganem pour cette catégorie de personnes. Le tirage au sort se déroulera aujourd’hui, le 24 février de l’année en cours au niveau de la wilaya. En cette circonstance, les intéressés sont invités à cette démarche où toutes les mesures ont été prises pour que opération se déroule dans de bonnes conditions.