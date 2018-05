MOSTAGANEM : 39 582 candidats inscrits aux examens de fin d’année

La Direction de l'Education de la wilaya de Mostaganem poursuit ses préparatifs en vue du déroulement des examens de fin d'année pour les trois cycles d’enseignement dont 39 582 candidats participeront à ces épreuves, parmi eux 17 393 candidats vont passer les examens de cycle primaire qui aura lieu le 23 mai 2018 répartis à travers 344 centres, 11343 candidats en cycle moyen pour l’examen du BEM, répartis à travers 45 centres d’examens, qui aura lieu le 28, 29 et 30 mai, et 10 841 candidats au baccalauréat répartis à travers 37 centres qui aura lieu le 20, 21, 23, 24 et 25 Juin après le mois sacré du Ramadan. Pour rappel, il sera procédé ce dimanche 06 mai au déroulement des examens blancs concernant la cinquième année primaire, a t on confirmé. Notant également qu'il a été mobilisé 10 mille encadreurs à travers les trois paliers répartis sur plusieurs tâches, y compris la surveillance, le Secrétariat, les chefs de centres. Il a été également réservé un centre de collecte des feuilles d’examen, au niveau du lycée Idris Senouci pour ce qui concerne les examens de fin de cycle primaire. Alors qu’il a été désigné deux centres de correction il s’agit effectivement de l’école Benzaza Mustapha à Karrouba, Mostaganem, et Kaddour Belarbi à la commune de Sidi Ali a t on ajouté. Pour ce qui concerne l’examen de cycle moyen, (BEM), il a été réservé le lycée Latroche Djillali, commune de Mazagran comme étant un centre de correction. Par ailleurs, deux autres centres ont été choisis pour la correction du baccalauréat, à savoir le lycée Zerrouki et Ould Kablia. Au total, 13 candidats au baccalauréat et 22 candidats à des certificats d'études intermédiaires ont été inscrits dans des centres de rééducation et de réinsertion, avec inscription aveugle au baccalauréat. En outre, 13 candidats ont été inscrits au baccalauréat et 22 candidats à l’examen du BEM, parmi les personnes détenues dans des centres de rééducation et de réinsertion, en plus de l’inscription de candidats non voyants au baccalauréat a ton précisé.