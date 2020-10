MOSTAGANEM : 350 aides ‘’Fonal’’ supplémentaires pour la wilaya

Un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Mostaganem a indiqué que 350 aides à l’habitat rural supplémentaires du Fonds national du logement (Fonal) ont été alloués à la wilaya, sur la demande de M. Boulahya Aïssa, wali de Mostaganem. En effet, c’est au terme de la visite du ministre du Logement, de la Ville et de l'Urbanisme que la wilaya de Mostaganem a bénéficié d’un quota supplémentaire de 350 logements de type ‘’Rural’’ pour la construction rurale et également d'une subvention de l’ordre de 90 aides pour la prise en charge et le renforcement du reste du programme relatif au logement concernant l’année 2019, sur la demande de M. Boulahya Aïssa, wali de Mostaganem. Notons que les aides ont été réparties comme suit : La daïra de Achaacha s’est vue attribuée un quota de 130 aides, Sidi Ali : 70 aides, Mesra : 70 aides, Ain Nouissy : 50 aides, Hassi Mameche : 20 aides, Ain Tedeles : 20 aides, Kheir- Eddine : 20 aides, Bouguirat : 20 aides et Sidi Lakhdar : aides. La direction des affaires religieuses à également bénéficié d’une subvention de l’ordre de 20 aides à répartir entre les imams de la wilaya. Dans ce cadre le wali M. Boulahya Aïssa a donné des instructions aux chefs de daïras et maires d’être transparents et respecter dans les procédures des établissement des listes des bénéficiaires, d’attribution de ces subventions au niveau des zones rurales , notamment dans les zones de l'ombre, en réponse à la demande croissante de ce type de Logements. La source indique qu’il y aura un autre quota après la distribution de ces subventions pour la construction d’autres logements ruraux.