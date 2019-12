MOSTAGANEM : 3 maires sur le chemin de la suspension

Suspectés dans des affaires liées à la gestion de leurs communes respectives, trois (3) maires de la wilaya de Mostaganem, en l’occurrence ceux des communes de Mazagran, Saf-Saf et Mesra, se sont vu placés sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur du tribunal de Mostaganem, a-t-on appris de sources généralement bien informées. Ainsi, les procès des élus locaux, sont devenus, ces derniers temps le thème favori des discussions dans les cafés et autres lieux publics et ce, bien avant les élections présidentielles qui viennent d’avoir lieu récemment. La lutte contre la mauvaise gestion entamée par la justice, a toujours été réclamée pour mettre un terme aux nombreux scandales qui ont abasourdi bon nombre de citoyens excédés par ce phénomène .A noter que beaucoup d’entre eux sont d’accord sur la dénonciation de la gestion frauduleuse de certains maires et autre élus qui profitent de leur position. La décision de leur suspension, est une mesure conservatoire qui pourrait intervenir prochainement et ce, en application de l’article 43 de la loi 10/11 du code communal.