MOSTAGANEM : 250 interventions de la protection civile en 3 jours

Dans un communiqué du service de la communication de la Direction de la protection civile de Mostaganem, il est fait état du point de la situation qui a prévalu au cours des trois (03) jours du week-end allant du 13 au 16 Août 2020 et ce, suite à des appels à l'aide de citoyens conduisant les unités de protection civile à enregistrer un total de 250 interventions. Parmi elles, 163 opérations d’évacuations sanitaires, ont été effectuées, partout où il y avait une ambulance et c’est ce qui a permis de transporter 165 personnes, entre blessés et malades, sans enregistrer aucun cas de décès. En ce qui concerne les accidents de la route, la protection civile a effectué 12 interventions pour 12 accidents de la circulation qui ont fait 15 blessés qu'aucun décès ne soit enregistré. La protection civile a procédé, par ailleurs, à 15 interventions d’extinction de diverses incendies .Concernant l'ouverture officielle et progressive des plages, pour la saison estivale ce Vendredi,15 Aout 2020, quelques 66 900 mille vacanciers ont afflué sur les 39 plages autorisées récemment à la baignade. Cet afflux s’est traduit par 54 interventions enregistrées sur des plages où 23 estivants ont été sauvés de la noyade. D’un autre côté, 19 personnes ont été blessées et ont reçu les premiers secours sur les plages, tandis que 12 blessés ont été évacués vers des centres hospitaliers pour y recevoir les soins nécessaires. A noter qu’un enfant de 7 ans s’est noyé au niveau de la « Crique » et a été sauvé ,secouru et évacué vers le service des urgences médicales de l'hôpital de Mostaganem dans un état grave .A la plage dite des « Trois frères » de Kharrouba, un jeune homme agé de 17 ans est tombé sur les rochers qui lui ont occasionnés diverses blessures au corps .Grace à l’intervention d’une équipe de plongeurs et un médecin, venus par ambulance, il a pu être secouru et soigné avant d’être évacué vers le services des urgences médicales de l'hôpital de Mostaganem. Sur la plage de Chaibia, située à l'ouest du quartier Hassi Mamèche, un autre noyé, de 41 ans s’est noyé et a été sauvé par les agents de la protection civile. Son état a été jugé grave et a reçu les premiers soins puis évacué vers les urgences médicales de l'hôpital de Mostaganem .Dans une autre opération de sauvetage qui a eu lieu à la plage « Chaibia-Est », les secouristes de la protection civile ont pu réussir, difficilement, le sauvetage d’un jeune homme qui a nagé dans les conditions d’une mer déchainée.