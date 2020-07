MOSTAGANEM : 250 interventions de la Protection civile en une semaine

Au four et au moulin comme le dit le vieil adage, la protection civile est sur tous les fronts, au service des citoyens notamment de la sauvegarde des biens et patrimoine. Ainsi, quelque 250 interventions ont été effectués durant cette semaine, selon ce qu'a déclaré hier matin, M. Mansour Mohammedi, l'officier chargé de la cellule de communication auprès de la Direction de wilaya de la protection civile. Il a indiqué que neuf (09) accidents de la circulation ont été enregistrés, lesquels avaient occasionné des blessures à neuf (09) personnes, sans faire de victimes et que 132 autres opérations ont été menées en direction de secours à diverses personnes dont 133 malades évacuées vers les proches services de la Santé. Par ailleurs, il a cité le cas de 13 interventions dans des opérations d’extinction de divers incendies qui heureusement n'ont pas occasionné de dégâts importants ainsi que 82 couvertures d'opérations de prévention sanitaire des 222 personnes arrivés de France et mis en quarantaine ;notamment la sensibilisation, l’information et la vulgarisation concernant les mesures de prévention contre le coronavirus, au niveau des bureaux de poste, lors des journées d'encaissement des pensions. Dans un autre contexte, la même source a indiqué de l'unité secondaire de la protection civile de Kharrouba est intervenue dans une opération de sauvetage d'un jeune ressortissant africain du Mozambique, âgé de 21 ans qui se serait noyé en se baignant dans la plage " Sonaghter":ce jeune a été évacué vers les urgences médicales de l'hôpital de Mostaganem pour recevoir les soins approprié à son cas. A Oued Abid, dans la Daïra de Sidi Lakhdar, l'unité secondaire de la protection civile de cette Daïra est intervenue, quant a elle, pour secourir de deux (02) blessés lors d'un accident de la route qui s'est produit suite à une collision entre deux véhicules de tourisme, dans cette la zone de cette localité de l'Est de Mostaganem. S’agissant de l'unité secondaire de la protection civile de Bouguirat, celle-ci a effectué une large opération de sensibilisation et d'information des citoyens des Douars de la commune de Souaflia notamment à, Ouled Senouci .A titre préventif contre les feux de forêts, précise M.M. Mohammedi, les unités de la protection civile ont procédé à des tournées d'inspection et de surveillance au niveau des forêts de Ouled Bourahma (Hadjadj),de Mouaïz (Sidi Lakhdar) et celle du phare (Benabdelmalek Ramdane)