MOSTAGANEM : 24 harraga interceptés au large de Benabdelmalek Ramdane

La ruée des harraga vers la péninsule ibérique ne semble pas prête de s'estomper notamment, à travers les côtes mostaganemoise car il est à signaler que la wilaya de Mostaganem a été classée durant ces dernières années comme première wilaya exportatrice de haragas vers le continent européen et ce en dépit de tous les problèmes qu'endurent ces derniers, une fois arrivés à bon port et cela sans compter le risque d’emprunter des embarcations de pêche de fortune. En effet, les gardes-côtes de Mostaganem ont intercepté, la nuit du vendredi à samedi, 24 candidats à l’émigration clandestine dont deux femmes et un mineur au large, a-t-on appris de source sécuritaire. Ces personnes, qui se trouvaient à bord d’une embarcation de fortune ont été arrêtées à 7 miles marins au nord de la plage de Ouillis, dans la commune de Benabdelmalek Ramdane ( 35 km à l’est de Mostaganem). Les harraga ont été transférés vers le port commercial de Mostaganem. Ils seront également extradés vers les services de sécurité compétents et traduits en justice pour tentative de sortie illégale du territoire national.