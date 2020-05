MOSTAGANEM : 226 affaires criminelles enregistrées en avril

Dans un communiqué émanant du service de la communication et des relations publiques, il a été révélé que La police judiciaire a enregistré 226 affaires criminelles dont elle a pu traiter quelque 175 d’entre-elles, représentant un taux de résolution de 77,43%.Il a été indiqué que le nombre de personnes impliquées dans des affaires criminelles est de 270 personnes, dont : 22 mineurs, 13 femmes et 25 personnes étrangères. En matière de poursuites judiciaires, il a été enregistré 43 mises en détention alors que 11 personnes ont bénéficié d'une remise en liberté tandis que, 38 personnes ont été convoqués à comparaitre en audience .D’autre part, il a été indique que 11 personnes ont été placées sous contrôle judiciaires et 31 personnes déclarées en état de fuite. S’agissant des affaires liées aux problèmes de drogue la même source a indiqué que durant ce mois d’avril 2020 ont été saisies les quantités suivantes: 812,26 grammes de Kif traité, 04 cigarettes bourrées avec de la drogue et 222 comprimés de psychotropes divers.