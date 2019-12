MOSTAGANEM : 22 harraga arrêtés à la plage Metarba

La ruée des harraga vers la péninsule ibérique ne semble pas prête à s'estomper notamment, à travers les côtes mostaganemoises et ce, en dépit de tous les problèmes qu'endurent ces derniers, une fois arrivés à destination, sans compter le risque des embarcations de pêche de fortune utilisées pour la traversée. Il est à signaler que la wilaya de Mostaganem a été classée durant ces dernières années comme lieu de départ des harraga vers le continent européen. Ayant reçu des informations, avant-hier, concernant le déplacement d'un groupe de personnes s’apprêtant à quitter le territoire national de façon illégale à partir, de la plage de « Matarba », les garde-côtes ont réussi à déjouer l'opération et arrêté 12 personnes, dont deux mineurs. Par ailleurs, les unités flottantes des garde- côtes avaient intercepté également, une embarcation de fortune ayant à son bord 10 candidats à l’immigration clandestine dont un mineur et ce, au nord de la plage de Kaf Lasfer , dans la commune de Sidi Lakhdar. Les harraga ont été extradés vers les services de sécurité compétents et traduits en justice pour tentative de sortie illégale du territoire national.