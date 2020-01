MOSTAGANEM : 216 motos contrôlées dans une opération à grande échelle

Selon un communiqué de la cellule d’information et des relations publiques, le 14 janvier 2020, la sûreté de wilaya de Mostaganem a déclenché une grande opération de contrôle des motos pour lutter contre certains comportements négatifs de conducteurs. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les délits de la route et de la préservation de l'intégrité physique des citoyens, usagers de la voie publique qu’ils soient conducteurs ou des piétons, a-t-il été précisé. A cet égard, la sûreté de wilaya de Mostaganem a mis en œuvre cette opération de police à grande échelle afin d’assurer le confort ainsi que la sécurité des citoyens. Ainsi, plus de 216 motos de différents types et gabarits ont été contrôlées où il a été enregistré ce qui suit, à savoir: 07 infractions liées à l'absence d’attestation d'assurance, 27 infractions relatives à un défaut de présentation de documents ainsi que diverses autres infractions. Quant aux autres motos, elles ont été contrôlées et celles qui avaient été reconnues comme conformes aux normes légales et administratives, elles ont été remises à leurs propriétaires respectifs. Les services de la sûreté de wilaya rappellent à l’intention des citoyens que les numéros verts 1548 et 17 restent à leur disposition en cas de nécessité. En plus, leurs sites internet, via les réseaux sociaux de Facebook, à l’adresse web « sûreté wilaya Mostaganem » ou « chef sûreté Mostaganem » sont également disponibles.