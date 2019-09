MOSTAGANEM : 207.621 élèves inscrits pour l’année scolaire 2019-2020

La maison de la presse de la wilaya de Mostaganem a abrité mercredi 18 septembre 2019, le premier forum de la presse au cours duquel a été invité, le directeur de l'éducation de la wilaya, M.Larbi Benchohra. En effet, le responsable de l'éducation a donné un aperçu du nombre d'élèves qui fréquentent les établissements scolaires, 207621 élèves tous paliers confondus, cours préparatoire, 7528 scolarisés, secondaire, 22885 lycéens, 68513 collégiens et 108695 élèves du palier primaire. Le nombre de division pédagogique est de 6712 qui est réparti comme suit: 847, secondaire, moyen 1839, primaire, 3715 et préparatoire 311, divisions pédagogiques. En ce qui concerne l'encadrement, il a enregistré, 4400 enseignants dans le primaire, 3180 professeurs dans le moyen et 1963 professeurs dans le secondaire. Les cantines scolaires sont au nombre de 421 dont 380 sont mises en service avec un taux de 83,46% d'où le nombre est de 97 000 bénéficiaires, le premier responsable du secteur a remercié, les journalistes de l'accompagnement du secteur de l'éducation, sur les préoccupations, propositions et les solutions. Ce secteur connait un sursaut qualitatif au cours des 3 dernières années et ce, grâce aux professeurs, directeurs et tous ceux qui nous ont aidés et soutenus pour la concrétisation de la stabilité au niveau de la wilaya surtout, les parents d'élèves et les 10 syndicats.