MOSTAGANEM : 2 pécheurs sauvés au large

Les gardes côtes de la wilaya de Mostaganem sont intervenus dimanche dernier pour porter secours à deux pêcheurs qui ont été sauvés après que leurs embarcation de pêche ait disparue pendant des heures au large de la mer . En effet, l’opération de recherche, menée par les gardes- côtes a été entamée la soirée du dimanche dernier vers 23 heures. Heureusement que le bateau de pêche a été retrouvé, à 12 miles marins (22 km) au nord du port de Mostaganem. Les unités de la Garde côte ont porté secours et sauvé les deux pêcheurs, lesquels se trouvaient en bonne santé. Il s’agit d’un père âgé de (44 ans) et son fils (18 ans). Ces derniers ont été transférés vers le port commercial de Mostaganem, ajoute la même source. Notons que le pêcheur et son fils ont pris le large depuis la plage de Sidi Majdoub, à l’aube de dimanche dernier vers (4 heures du matin), alors qu’ils ont été bloqués au large de la mer, en raison d'une panne de carburant et aux mauvaises conditions climatiques, a t on ajouté.