MOSTAGANEM : 2 graves accidents de la circulation sur la RN 11

Le service de la communication de la protection civile de Mostaganem a rapporté que lors de la journée du mardi 10 Mars 2029, un accident de la circulation s'est produit au niveau de la route nationale RN 11, près du Douar Hadadcha relevant de la commune de Hadjadj. Cet accident a été le fait d'une collision entre deux (2) véhicules de tourisme et a occasionné de graves blessures chez les huit passagers qui étaient à bord. Le communiqué a indiqué qu'un des conducteurs, âgé de 29 ans, a été gravement atteint de profondes blessures au niveau de la tête précisant qu'il a reçus ainsi que les autres les soins de premiers secours avant d'être évacué ,ainsi que les autres blessés, vers le service des urgences médicales de l'hôpital de Achâacha, pour recevoir des soins appropriés. Par ailleurs, le même communiqué a indiqué qu'un autre accident s'est produit où un véhicule a dérapé et s'en est allé percuter un arbre. Cet accident, précise ledit communiqué a eu lieu également sur la route nationale RN.11, au niveau du Douar Cheraïfia, relevant de la commune de Achaâcha où le conducteur du véhicule en question a subi deux (2) blessures à la tête. Suite à l'intervention des éléments de l'unité secondaire de la protection civile, le blessé a reçu sur place les soins de premiers secours puis éconduit au service des urgences médicales de l'hôpital d’Achaâcha où il a été pris en charge pour des soins adaptés à son cas. Entre temps, une enquête a été déclenchée par les services sécuritaires pour déterminer les causes exactes de cet accident, a précisé le communiqué.