MOSTAGANEM : 1ère rencontre entre APC et la Ligue des quartiers de Mostaganem

Mostaganem a retenu son souffle depuis les 100 jours qui ont séparé la vacance des deux (2) chefs de l’Exécutif de la wilaya et de la commune de Mostaganem pendant qu’il y régnait un climat délétère. Après une autre attente qui a duré 90 jours environ, il fallait bien que la société civile bouge et c’est la « Ligue des quartiers de la Daïra de Mostaganem » qui a pris l’initiative de faire le premier pas, sous la houlette de son Président, en l’occurrence, M.Goarer Dahmane. Ce dernier s’est ramené avec son équipe au complet et chacun avait un cahier de doléances, assortis souvent de propositions à soumettre à M.Abdelkader Benkhodja, le Maire de Mostaganem assisté de ses proches collaborateurs. Les responsables des quartiers sont allés droit au but et ont affiché les préoccupations exprimées par des citoyens. C’est tout un débat qui s’est instauré où chacun a dit ce qu’il avait à dire et ils se sont écoutés mutuellement sur les diverses questions concernant les problèmes du quotidien des Mostaganemois. Il a été question de sujets divers, tels : la circulation générale et dans les quartiers, les stades de proximité, l’éclairage public, l’action sociale en direction des personnes à besoins spécifiques, les besoins en aménagement et entretien de certaines écoles primaires, les cantines et réfectoires d’écoles, les modalités de facilitation de la médecine scolaire, les cimetières et les sports citoyens, entre-autres .M. le Maire, appuyé sur ses collaborateurs a dû expliquer et défendre les actions qui ont été entamées ainsi que celles à venir concernant les questions soulevés par les membres de la ligue des quartiers de Mostaganem. En effet, il n’a pas été possible de tomber d’accord avec la ligue des quartiers sur toutes ses doléances puisque cette nouvelle équipe de l’APC de Mostaganem a pris les commandes de la municipalité avec un programme d’action déjà en marche et son Budget Primitif correspondant. Néanmoins, un débat ardu s’est instauré de part et d’autre et a permis de faire comprendre que toutes les questions soulevées par la ligue des quartiers sont, presque toutes, déjà prises en charges. M.Abdelkader Benkhodja a expliqué que tout le monde est d’accord sur le fond mais, dans la forme, beaucoup d’actions sont limitées par le programme communal courant et le Budget primitif correspondant. Cependant, il a ajouté que dans des cas de nécessité absolue, un certain forcing a été fait par la prise de décisions hardies, pour des actions particulières. A cet effet, le Maire n’a manqué de s’imposer et à souligner que, « en tant que Maire, dépositaire d’un mandat, j’assume mes responsabilités totalement, en toute bonne conscience selon ce qui est possible et utile à la communauté qui m’a investi ». En fin de compte, les deux parties, APC et ligue des quartiers, se disent avoir croisé le fer entre eux, dans un débat serein, dans l’intérêt du citoyen, pour cette première rencontre. M. le Maire a ajouté que, la démocratie participative, vient d’être inaugurée par cette importante rencontre qui a ratissé large. L’ordre du jour étant épuisé, cette séance de travail a été close mais, la porte ouverte à d’autres associations de la société civile pour débattre des préoccupations et des solutions intéressant les citoyens de la commune de Mostaganem.