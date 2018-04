MOSTAGANEM : 19 blessés dans une collision entre un bus et un camion

La route nationale n ° 90 B reliant entre Sidi Ali et Hadjadj près de la forêt « Chawachi », à la wilaya de Mostaganem, a été le drame avant-hier d’un accident de la circulation survenu suite à une violente collision entre un bus de voyageurs et un petit camion, faisant un bilan de 19 blessés a t on appris. Les personnes blessées ont été transportées d'urgence à l'hôpital de Sidi Ali par des agents de la protection civile et ont reçu toute l'aide nécessaire a t on ajouté. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les responsabilités. Cet horrible incident survient à moins d'une semaine après un incident similaire survenu sur la route entre Hassi Mamèche et Ain Nouissy a t on précisé.