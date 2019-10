MOSTAGANEM : 182 milliards de cts de créances à la Sonelgaz !

La Direction régionale Ouest de distribution d’électricité de Mostaganem vient de tirer la sonnette d’alarme pour ce qui concerne le montant faramineux des créances représentées par les factures impayée. Et c’est un montant de 182 milliards de Cts qui est constaté dans sa comptabilité, à la fin du mois de Septembre écoulé. Le suivi de l’évolution de ces créances, au niveau de la Sonelgaz a montré qu’elles sont en augmentation constante, année après année et c’est ainsi qu’elles sont passées de 1,47 milliard de dinars, au cours de la même période de l’année 2017, à 1,69 milliard de Dinars en 2018. La Sonelgaz enregistre que les dettes des clients ordinaires représentent 51,3% du total des créances, soit 936 millions de Dinars et 48,7% pour les administrations publiques et organismes d’Etat, soit 889 millions de Dinars. L’on remarquera que ces dettes sont presque à parts égales entre les clients particuliers et les organismes d’Etat plus l’administration publique. Cette situation entrave le bon déroulement et le développement de l'institution car ces dettes paralysent les projets d'investissement, avec une incidence désastreuse sur la balance commerciale et les équilibres financiers entre les revenus et les dépenses, fait remarquer le dernier bulletin de communication émanant de la Sonelgaz .En effet, le niveau atteint par l’accumulation des dettes, depuis plusieurs années constitue le principal facteur d’affaiblissement de la principale l'institution Algérienne de distribution de l’énergie aux consommateurs nationaux. La situation étant devenue insupportable et le recouvrement des créances détenues auprès de ses clients devient un impératif incontournable avec l’éventualité de poursuites judiciaires envers et contre les mauvais payeurs récalcitrants sans préjudice des conséquences que cela impliquerait.