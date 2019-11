MOSTAGANEM : 17 manifestants nocturnes arrêtés

Les forces de sécurité ont arrêté samedi soir 17 personnes à Mostaganem pour avoir organisé une manifestation nocturne dans le centre-ville contre le prochain scrutin. Les manifestants avaient brandi des slogans anti-élection présidentielle et tenté d'organiser une marche en direction du siège de l'Autorité indépendante des élections. Hier matin, plusieurs personnes se sont rassemblées au centre-ville et ont exprimé leur soutien aux 17 détenus, réclamant leur libération et ont condamné la tenue d'élections dans de telles circonstances. A proximité, des partisans des élections ont organisé un rassemblement populaire sur la place de l’hôtel de ville avec des slogans tels que "Armée –peuple, Khawa Khawa", en référence à l'institution militaire qui accompagne ces élections. Les forces de sécurité ont mis en place un périmètre de sécurité pour séparer les manifestants afin d'éviter des échauffourées entre les deux camps.