MOSTAGANEM : 110 mosquées concernées par la décision de réouverture

Finalement, ce sont 110 mosquées réunissant les conditions d’application des mesures sanitaires préventives contre le coronavirus, qui étaient concernées par l’ouverture, ce samedi 15 août 2020 comme l’’avait annoncé récemment le Directeur des affaires religieuses, M. Lakhdar Kadari. Ce dernier a déclaré que sur plus de 367 Mosquées, plus d’un tiers soit 110 d’elles ouvrent leurs portes aux fidèles. Il a précisé que ce sont pratiquement les mosquées de 30 communes qui sont concernées par cette réouverture y compris celles, remplissant les critères sanitaires préventifs, existantes au niveau de certains grands « Douars ». A cet égard, le Directeur des affaires religieuses a indiqué des dispositions ont été prises pour le contrôle des températures des personnes ainsi que celles de la distanciation et notamment des signalisations pour les entrées dans la Mosquée. Somme toute, cette réouverture impose le respect d’un train de mesures, dont le maintien de l'interdiction d'accès aux femmes, aux enfants de moins de 15 ans et aux personnes vulnérables , le maintien de la fermeture des écoles coraniques et des salles d'ablution , le port obligatoire du masque , l'utilisation de tapis de prière personnel , le respect de la distanciation physique entre les fidèles d'au moins un mètre et demi , l'interdiction de l'utilisation des climatiseurs et des ventilateurs ; l'interdiction des bibliothèques religieuses au sein des mosquées. M. Lakhdar Kadari a conclu en disant : « Nous avons le devoir de respecter les orientations en matière de prévention sanitaire et de donner le bon exemple », a-t-il souligné, en ce sens. Entre-temps, les opérations de nettoyage et de désinfection sont en train de se poursuivre un peu partout à travers ces mosquées et ce, avec la collaboration des associations locales.