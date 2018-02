MOSTAGANEM : 11 blessés sur les routes de la wilaya

La journée de Samedi a battu le record en nombre d'accidents de la circulation dans les rues de la wilaya de Mostaganem avec la signalisation de quatre (04) accidents différents faisant un total de 11 victimes ayant subies différentes blessures, réparties comme suit: à 16 heures de l’après midi sur la route nationale 90A, dans son tronçon reliant entre la wilaya de Mostaganem et Relizane , il a été enregistré le dérapage d’une voiture de type « Renault 19 », qui a percuté un arbre faisant à bord deux personnes blessées. A 18 heures de l’après midi, plus exactement à l’intersection près de Chemouma, s’est produit une violente collision entre une voiture de type « Maruti » et un motocycle à quatre roues entraînant des blessures à une personne. A 19 H 30 sur la route de wilaya n°42 au lieu-dit douar « el Hamaymia », une collision s’est produite entre une Renault 4 et une Renault R5, ce qui a engendré quatre victimes ayant subies différentes blessures. A 19 h 30, sur la route de wilaya n° 24, à la sortie de la commune d’Ain sidi Cherif, vers la direction de Mesra, il a été enregistré la déviation d’un véhicule de type « Renault 19 » et sa collision avec un arbre blessant 03 personnes a t on appris.