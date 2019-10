MOSTAGANEM : 1000 tonnes de pomme de terre bientôt déstockées

Selon la cheffe de service d’organisation de la production agricole, de la DSA de Mostaganem, Mme Bouras, 4,19 millions de quintaux de pomme de terre de saison ont été enregistrés lors du dernier bilan de saison du maraichage de saison qui a été d’un total de 7,68 millions de quintaux. Elle a indiqué que la production totale en cultures maraichères à connu un saut quantitatif considérable depuis les années 1990, passant de 3-4 millions de quintaux/an à 10 millions de quintaux/an actuellement. Parmi les cultures dites « stratégiques » tels l’oignon, la tomate et l’ail, la production de la pomme de terre occupe une place de choix qui propulse la wilaya de Mostaganem parmi les plus importantes sur le plan national. A cet effet, Mostaganem se targue de produire, pendant toute l’année de la pomme de terre de saison, d’arrière saison, de primeur et d’extra-primeur. Néanmoins, il faut noter qu’il existe une période creuse variable dans une moyenne de deux (2) mois, entre la fin juin et celle de septembre, le temps que la pomme de terre dite « d’arrière saison », entrera en production vers la fin du mois de novembre et qui correspond également au début de la plantation de « la pomme de terre de primeur ». C’est pendant cette période que s’effectuera la « soudure » entre la pomme de terre de saison et d’arrière-saison, grâce au déstockage de la pomme de terre conservée sous froid et devant s’opérer ,en principe, dès le début du mois de novembre, selon les déclarations des responsables de la DSA.S’agissant du déstockage en question, de la pomme de terre de production locale qui est conservée dans les frigos, c’est une quantité estimée à quelque 1000 tonnes environ qui sera mise dans le commerce et elle est amplement suffisante pour couvrir la demande des consommateurs. Et donc, tout problème pouvant survenir ne pourra être que le fait de perturbations au niveau du circuit de la commercialisation de ce produit stratégique, assurent les cadres compétents de la DSA. A noter, pour mémoire, que la production de pommes de terre confère une certaine spécificité à la wilaya de Mostaganem qui la classe parmi les quatre plus grandes régions productrices du territoire national.