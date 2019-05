MOSTAGANEM : 01 mort dans un grave accident de la route

Les accidents de la route ne cessent d’endeuiller quotidiennement plusieurs familles à travers la wilaya de Mostaganem, notamment durant le début du mois de Ramadan. Les services de la protection civile de la wilaya sont intervenus dans l’après - midi de mercredi dernier dans un grave accident qui a eu lieu au niveau de la route nationale N°90A , plus précisément au niveau de la région appelée, douar Chaib Draa ,relevant de la commune d’Enaro, suite à une collision entre une moto et un véhicule de marque « Renault Symbol » . Le choc était si violent, ce qui a causé le décès sur place du conducteur de la moto âgé de 54 ans, lequel a été victime de blessures graves et profondes. La dépouille mortelle a été transportée par la suite vers le service de la morgue de l’hôpital d’Ain Tédelès a t on précisé. Notons que la direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem a enregistré durant les 3 premiers jours de ce mois de jeûne 19 accidents de la circulation causant 02 blessés et 02 morts. Il est à rappeler que la vigilance est recommandée durant ce mois de Ramadan par les citoyens au niveau des routes afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se produisent et alourdissent le bilan de vie humaine et d'endeuiller de nouvelles familles .Rappelons que les mêmes services ont mis à la disposition des citoyens le numéro vert "14" afin de signaler n'importe quel incident.