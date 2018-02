MOSQUEES EN FRANCE : L’Algérie, 3ème financeur

L’Algérie se place à la troisième position des pays apportant de l’argent au financement des mosquées françaises, selon un sondage publié, ce dimanche 11 février, par le JT. L’État algérien verse ainsi 2 millions d’euros à la France, quand le Maroc finance à hauteur de 6 M€ et l’Arabie saoudite à près de 3,8 M€. L’enquête précise néanmoins que 80% du financement des mosquées provient des quêtes (zakat) et dons effectués par la communauté musulmane française. Si la France compte 2.450 mosquées sur son territoire, celles-ci seraient surtout implantées dans les grandes villes. L’étude précise que 64% d’entre elles feraient moins de 150 m². Par ailleurs, un autre sondage soulève un point sensible au sein de la société française. Celui-ci précise que 56% des Français estiment que l’islam est incompatible avec les valeurs de la société française tandis que 43% pensent le contraire.